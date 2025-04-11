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12:19, 11 апреля 2025Ценности

Супермодель снялась в бикини в честь 60-летия

Супермодель Паулина Поризкова снялась в голубом бикини в честь 60-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в купальнике в честь своего 60-летия. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

Манекенщица запечатлела себя в зеркале в голубом бикини и широкополой шляпе бежево-серого оттенка. При этом она убрала волосы назад и сделала макияж в естественной цветовой гамме. Так, знаменитость нанесла румяна на щеки и розовый блеск на губы.

«Сегодня достигла 60-го уровня! Благодарна, вдохновлена и полна радости (...)», — указала в подписи автор поста.

В феврале Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на фото.

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