Юрист Леонова: Переплату за свет вернут россиянам за дома с электроотоплением

Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала юрист Ольга Леонова. Об этом пишет «Прайм».

По ее словам, после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие россияне, которые живут в негазифицированных домах и отапливают их электричеством, получили огромные платежки. Эксперт объяснила, что части россиян пересчитают зимние платежи за свет.

«Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — подчеркнула Леонова.

Чтобы воспользоваться коэффициентом необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату.

Ранее в России предложили отменить повышение платы за электроэнергию.