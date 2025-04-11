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04:14, 11 апреля 2025Экономика

Части россиян пересчитают зимние платежи за свет

Юрист Леонова: Переплату за свет вернут россиянам за дома с электроотоплением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Переплату за свет с января по март вернут тем, кто не подключен к газоснабжению и отапливает дом электрообогревателями, рассказала юрист Ольга Леонова. Об этом пишет «Прайм».

По ее словам, после пересмотра с 1 января диапазонов энергопотребления многие россияне, которые живут в негазифицированных домах и отапливают их электричеством, получили огромные платежки. Эксперт объяснила, что части россиян пересчитают зимние платежи за свет.

«Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта», — подчеркнула Леонова.

Чтобы воспользоваться коэффициентом необходимо предоставить документы о праве собственности на жилье, подтверждение отсутствия газоснабжения и счета на оплату.

Ранее в России предложили отменить повышение платы за электроэнергию.

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