Тела ликвидированных бойцов ВСУ сняли на видео

Тела ликвидированных бойцов ВСУ попали на видео

Тела ликвидированных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На видео показано перемещение группы российских солдат по застройке. Во время движения им встречаются несколько тел солдат ВСУ. Канал называет украинских бойцов «туристами» — вероятно, это свидетельствует о том, что видео снято на российской территории.

Во время движения на дорогу выскакивает черный котенок. Пробежав несколько метров рядом с российскими бойцами, он убегает в сторону.

Ранее были опубликованы кадры самоликвидации одного из украинских бойцов в Курской области. Он совершил суицид после того как получил тяжелые травмы при попадания дрона в укрытие.