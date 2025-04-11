Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 11 апреля 2025Россия

Тела ликвидированных бойцов ВСУ сняли на видео

Тела ликвидированных бойцов ВСУ попали на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Тела ликвидированных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На видео показано перемещение группы российских солдат по застройке. Во время движения им встречаются несколько тел солдат ВСУ. Канал называет украинских бойцов «туристами» — вероятно, это свидетельствует о том, что видео снято на российской территории.

Во время движения на дорогу выскакивает черный котенок. Пробежав несколько метров рядом с российскими бойцами, он убегает в сторону.

Ранее были опубликованы кадры самоликвидации одного из украинских бойцов в Курской области. Он совершил суицид после того как получил тяжелые травмы при попадания дрона в укрытие.

    Обсудить
    Последние новости

    «Экипаж передает привет пламенный». Под Москвой силы ПВО обстреляли российский вертолет, но не попали

    В Молдавии двое пожизненно осужденных вышли на свободу и разозлили Санду

    Названы заработки для одобрения ипотеки на новостройку в Москве

    Россиян предупредили об опасности модного лайфхака для сна в самолете

    Россиянин приговорен к 4 годам за 18 ложных сообщений о теракте

    Тела ликвидированных бойцов ВСУ сняли на видео

    Бывший королевский дворецкий раскрыл секретный ингредиент кофе Карла III

    Высоту сугробов в Москве оценили

    Одна страна захотела сблизиться с Евросоюзом из-за тарифов Трампа

    Российскую «Элегию» изготовят по графику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше