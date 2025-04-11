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11:52, 11 апреля 2025Силовые структуры

Терроризировавшего жителей Курской области бойца ВСУ отправили в колонию строгого режима

Бойцу ВСУ Толстикову дали 16 лет строго режима за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бойца 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константина Толстикова приговорили к 16 годам колонии строгого режима за террористический акт в селе Любимовка Курской области. Об этом «Ленте.ру »сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как установил суд, 25 августа 2024 года Толстиков вторгся в Кореневский район Курской области в составе частей ВСУ. Там он вел наблюдение за российскими военными и разместил разведывательный комплекс в селе Любимовка. Используя автомат АК-74, он запугивал местных жителей, угрожая им расправой. 16 сентября в ходе боевых действий Толстикова взяли в плен.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Алексея Захарчука, отдавшего приказ об авиаударе по российским военным на территории Белгородской области.

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