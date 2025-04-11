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12:55, 11 апреля 2025Экономика

Генпрокурор Нидерландов высказал мнение по жалобе России на дело ЮКОСа

Генпрокурор Нидерландов предложил ВС отклонить жалобу России по делу ЮКОСа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Нидерландов должен отклонить кассационную жалобу России в деле ЮКОСа. Такая рекомендация дается инстанции в консультативном заключении генерального прокурора королевства, сообщает ТАСС.

Предложение не является обязательным к исполнению и фактически не влечет за собой никаких последствий.

Однако если суд встанет на сторону прокуратуры, то арбитражные решения о выплате 50 миллиардов долларов компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа, останутся в силе.

Международный арбитраж обязал Россию выплатить эту сумму еще в 2014 году. Решение было обжаловано. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу по одному пункту — о совершении мошенничества бывшими акционерами ЮКОСа в ходе арбитражного разбирательства. Дело передали на повторное рассмотрение.

Другие пункты суд отклонил, решения по ним признаны окончательными. В феврале 2024 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что и пункт о мошенничестве не может служить основанием для отмены арбитражных решений. Тот вердикт снова оспорили в Верховном суде. Публикация нового решения намечена на 17 октября.

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