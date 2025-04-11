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16:53, 11 апреля 2025Мир

Трамп призвал Россию начать действовать по урегулированию на Украине

Трамп: России пора начать действовать по урегулированию конфликта на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

России пора начать действовать в вопросе урегулирования конфликта на Украине. К этому Москву призвал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social на фоне переговоров своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.

«России пора начать действовать. Слишком много людей погибает — тысячи каждую неделю — в этом ужасном и бессмысленном конфликте», — заявил глава Белого дома.

Политик подчеркнул, что этот конфликт никогда не должен был начаться и не случился бы, если бы он был президентом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема возможной встречи Путина и Трампа может быть затронута в ходе предстоящего контакта президента России с американским спецпосланником Уиткоффом, прилетевшим в Санкт-Петербург с визитом.

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