Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

Песков: Тема встречи Путина и Трампа может быть затронута в беседе с Уиткоффом

Тема возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть затронута в ходе предстоящего контакта президента России с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Может», — ответил Песков журналистам на вопрос о личной встречи глав государств.

Ранее появилась информация, что спецпосланник президента США приземлился в Санкт-Петербурге, аэропорту Пулково. Политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что целью визита Уиткоффа в Россию, вероятно, стало решение проблем вокруг Ирана и заложников радикальной группировки ХАМАС.

19 марта Песков заявил, что встреча российского лидера и его американского коллеги может состояться в будущем.