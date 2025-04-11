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08:58, 11 апреля 2025Мир

Трамп задумал месть врагам

NYT: Трамп пользуется властью для запугивания и наказания врагов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп использует свое должностное положение для того, чтобы запугивать и наказывать своих врагов на политической арене. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Трамп перешел новую черту — он подписал меморандумы, в которых были указаны два чиновника со времен его первого срока, которые либо бросили ему вызов, либо просто противоречили ему. Он поручил правительству проверить их действия на предмет любых уголовных правонарушений (...). Это посылает суровый сигнал: выступление против Трампа будет означать риск наказания со стороны федерального правительства», — передает издание.

По словам авторов материала, требования главы Белого дома о проведении расследований «приобретают более формализованный характер», поскольку Трамп стремится использовать свою власть для наказания людей и компаний, которых он считает врагами, а также для того, чтобы заставить замолчать потенциальных критиков.

10 апреля стало известно, что работники Белого дома по ошибке устроили звонок Трампа и его экс-помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого президент США за день до этого публично назвал неудачником. Позднее выяснилось, что на самом деле глава государства хотел поговорить с губернатором штата Южная Каролина Генри Макмастером, но один из его помощников допустил ошибку.

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