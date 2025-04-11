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14:23, 11 апреля 2025Россия

У российского подростка нашли 14 лишних зубов

В Подмосковье врачи во время осмотра нашли у подростка 14 лишних зубов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: K2L Family Stock / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье врачи во время осмотра нашли у 15-летнего подростка 14 лишних зубов. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юноша обратился в Детский клинический центр имени Рошаля. Ему нужно было просто исправить прикус. Однако после обследования на томографе выяснилось, что в десне школьника есть лишние зубы.

Из-за этого у несовершеннолетнего возникли проблемы с прикусом. Его средние зубы не сформировались по возрасту.

Старшеклассника прооперировали под общей анестезией и за два часа удалили лишнее. В будущем ему необходимо будет лечение у ортодонта.

До этого стало известно, что коммунальщики заплатили школьнику из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сотни тысяч рублей из-за падения на плохой дороге. В результате инцидента юноша лишился нескольких зубов.

Кроме того, юный россиянин испытал стресс и стал бояться передвигаться на велосипеде.

ЖЗЛ
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