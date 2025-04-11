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14:23, 11 апреля 2025Россия

Украина попыталась атаковать сразу два российских региона

Минобороны России: Над Белгородской и Курской областями сбили украинские БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Над двумя российскими регионами сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 10:30 до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Над Курской областью, по данным оборонного ведомства, уничтожили один БПЛА, еще два дрона — над Белгородской областью.

Накануне стало известно, что ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, атаковав машины и предприятия. В частности, отметил тогда губернатор региона Вячеслав Гладков, ударом дрона был поврежден легковой автомобиль на территории сельхозпредприятия в приграничном селе Илек-Кошары.

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