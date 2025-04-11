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09:48, 11 апреля 2025Мир

В Белом доме пошлины против Китая объяснили угрозой существования США

Левитт: США не смогут существовать, если будут обогащать и поощрять Китай
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин в отношении Китая было необходимым, поскольку страна не сможет существовать, если будет обогащать КНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

«Америка не сможет существовать, если мы продолжим обогащать и поощрять Китай, и президент Трамп наконец-то что-то предпримет в этом направлении», — сказала она.

По ее словам, политика американского лидера направлена на реализацию политики «Америка прежде всего». Решение ввести тарифы Левитт назвала смелым.

Ранее США ввели 145-процентные пошлины от таможенной стоимости на весь импорт из КНР. Перед этим глава Белого дома обвинил Пекин в «неуважении к мировому рынку» из-за отказа отменять ответные тарифы в отношении американской продукции.

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