В Белом доме пошлины против Китая объяснили угрозой существования США

Левитт: США не смогут существовать, если будут обогащать и поощрять Китай

Введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин в отношении Китая было необходимым, поскольку страна не сможет существовать, если будет обогащать КНР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

«Америка не сможет существовать, если мы продолжим обогащать и поощрять Китай, и президент Трамп наконец-то что-то предпримет в этом направлении», — сказала она.

По ее словам, политика американского лидера направлена на реализацию политики «Америка прежде всего». Решение ввести тарифы Левитт назвала смелым.

Ранее США ввели 145-процентные пошлины от таможенной стоимости на весь импорт из КНР. Перед этим глава Белого дома обвинил Пекин в «неуважении к мировому рынку» из-за отказа отменять ответные тарифы в отношении американской продукции.