Политолог Дизен: Европа не побеждает в конфликте с Россией

Политолог Гленн Дизен усомнился в том, что Европа побеждает в конфликте с Россией. Об этом он рассказал на YouTube.

«Мы побеждаем в конфликте с ядерной сверхдержавой, которая считает его экзистенциальным? Это как?» — задался вопросом он. По словам политолога, Европа тратит деньги, которых у нее нет, на производство оружия, и выступает против переговоров «в уже проигранной войне».

Кроме того, европейские политики не пересматривают санкции, «хотя признали, что они не работают» и хотят «украсть российские активы, подчеркнул Дизен. «При этом весь мир на это смотрит и теряет доверие к нашей финансовой системе», — счел он.

Ранее Дизен заявил, что Россия самодостаточна и способна сохранять экономическую автономность от США, Китая и стран ЕС. По его мнению, аналогичная ситуация и в китайско-американских экономических отношениях.