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09:54, 11 апреля 2025Бывший СССР

В Генштабе ВСУ испугались окружения Сум

«Би-Би-Си»: Генштаб ВСУ опасается окружения Сум
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается, что российские военные в результате наступления в Сумской области могут окружить Сумы. Об этом со ссылкой на источники в украинском командовании сообщает «Би-Би-Си».

Как следует из публикации, в Генштабе ВСУ фиксируют признаки наращивания сил группировок Вооруженных сил (ВС) России в Сумской и Харьковской области. В украинском командовании опасаются возможного окружения Сум.

Собеседники из Генштаба ВСУ в беседе с журналистами также выразили уверенность, что целью ВС России будет создание буферной зоны на территории Сумской области.

Ранее стали известны подробности наступления российских войск в Сумской области. Военные, заняв Басовку, продвинулись к Юнаковке и оказались на окраинах Локни, рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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