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19:44, 11 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве отказались давать больше полномочий Кличко

Ткаченко: Суд приостановил решение о расширении полномочий мэра Киева Кличко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Суд на Украине приостановил решение о расширении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко на своей странице в соцсети X.

«Решение Киевсовета о расширении Кличко своих полномочий приостановлено судом, суд изучает его законность», — написал он. Ткаченко отметил, что лично подал иск.

Он это аргументировал это тем, что все должно быть по закону, а «не кулуарщина, как они привыкли». Так он высказался о Киевском совете.

В марте Кличко уволил четырех чиновников городской администрации. Среди них — замглавы городской службы «Спецжилфонд» Юрий Леонов, а также замглавы мэрии Петр Оленич, замглавы городской службы «Киевблагоустройство» Алексей Мушта и директор городской службы «Инженерный центр» Михаил Терентьев.

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