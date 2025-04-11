В Кремле рассказали о скрупулезной работе России и США

Песков: РФ и США продолжают скрупулезную работу и доводят позиции друг до друга

Россия и США продолжают скрупулезную работу и доводят свои позиции друг до друга. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это такая скрупулезная работа, здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски, скажем так, почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — заявил он.

При этом Песков отметил, что по итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию не стоит ждать прорывных результатов. Он добавил, что поездка спецпосланника американского лидера является продолжением дипломатической работы Москвы и Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Он указал, что гипотетически Владимир Путин может встретиться со спецпредставителем Трампа и это случится, если график главы государства будет это позволять. По его словам, Кремль уведомит журналистов о встрече.