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14:52, 11 апреля 2025Россия

В Курской области нашли растяжки около мебели и мины в детских игрушках

В Курской области нашли заминированные детские игрушки и мебель
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области саперы обнаружили заминированные детские игрушки и растяжки около мебели в домах. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Кастр, чьи слова приводит Telegram-канал IZ.RU.

По его словам, площадь, которую необходимо разминировать, на данный момент большая. Там находится много суббоеприпасов, а их поиск осложняет выросшая трава.

Кастр также сообщил, что, уходя с территории, украинские войска минировали огороды, жилые дома и кладбища для того, чтобы нанести ущерб мирному населению.

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«После того как мы уезжаем, враг знает, что саперы прошли, и берет дроны, пытаясь заминировать территорию еще раз, чтобы мирные жители пострадали», — рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным Мирон.

Ранее оператор беспилотной машины разминирования с позывным Нептун заявил, что Вооруженные силы Украины намеренно приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток» при минировании Курской области.

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