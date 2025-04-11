В Курской области нашли растяжки около мебели и мины в детских игрушках

В Курской области нашли заминированные детские игрушки и мебель

В Курской области саперы обнаружили заминированные детские игрушки и растяжки около мебели в домах. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Кастр, чьи слова приводит Telegram-канал IZ.RU.

По его словам, площадь, которую необходимо разминировать, на данный момент большая. Там находится много суббоеприпасов, а их поиск осложняет выросшая трава.

Кастр также сообщил, что, уходя с территории, украинские войска минировали огороды, жилые дома и кладбища для того, чтобы нанести ущерб мирному населению.

«После того как мы уезжаем, враг знает, что саперы прошли, и берет дроны, пытаясь заминировать территорию еще раз, чтобы мирные жители пострадали», — рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным Мирон.

Ранее оператор беспилотной машины разминирования с позывным Нептун заявил, что Вооруженные силы Украины намеренно приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток» при минировании Курской области.