В Молдавии двое пожизненно осужденных вышли на свободу и разозлили Санду

Санду потребовала найти тех, кто по закону освободил двух пожизненно осужденных

Президент Молдавии Майя Санду потребовала найти тех, кто по закону освободил двух пожизненно осужденных из тюрьмы. О скандале в республике и реакции властей глава страны сообщила журналистам, передает Newsmaker.

Поправки к закону были приняты в 2021 году, президент Молдавии его тогда утвердила. Сейчас же в республике разгорелся скандал, когда стало известно о выходе на свободу пожизненно заключенных членов организованных преступных группировок (ОПГ) и других преступников по особо тяжким статьям.

«Именно поправки к закону об амнистии создали риски и уязвимости (...) Мы должны довести дело до конца и провести тщательное расследование в отношении тех, кто совершил эти злоупотребления: я говорю о судебных органах и сотрудниках пенитенциарной системы», — заявила Майя Санду.

Ранее башкан (глава) молдавской автономии — Гагаузии — Евгения Гуцул сообщила, что тяжело переносила арест в тюрьме. По ее словам, там были одни из худших условий содержания в республике.