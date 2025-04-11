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03:18, 11 апреля 2025Мир

В Польше допустили превращение страны в евроколхоз

Евродепутат Браун заявил о желании поляков превратить страну в бандералэнд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун заявил, что некоторые граждане страны забыли свою идентичность и предпочитают быть евроколхозниками и укрополяками. Об этом он написал в социальной сети X.

Браун заявил о желании поляков превратить страну в «бандералэнд». Он подчеркнул, что верит в благоразумие сограждан, и выразил надежду, что они пересмотрят свое мнение о Евросоюзе и Украине.

«Кто-то предпочитает быть евроколхозниками и укрополяками. Не все хотят быть поляками, некоторые предпочитают, чтобы это была не Польша, а евроколхоз, бандералэнд, чтобы наша страна стала бантустаном, заокеанским доминионом», — подчеркнул евродепутат.

Ранее сообщалось, что Браун захотел баллотироваться в президенты Польши. «Я стану кандидатом на предстоящих выборах с помощью Бога и людей», — заявил он.

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