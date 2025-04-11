В России появился автомобильный номер с новым кодом региона

В Дагестане начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона

В России появился автомобильный номер с новым кодом региона. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

Новые номера получили серию 105 — они будут действовать наравне с уже существующими номерами региона 05.

Причиной нововведения канал указывает исчерпание номерного фонда. Практика добавления в коды третьей цифры уже существует в ряде регионов.

С 1 апреля у Госавтоинспекции появилась возможность штрафовать россиян за новое правонарушение. Оно связано с использованием иностранных водительских прав. Штраф за нарушение составит от 5 до 15 тысяч рублей.