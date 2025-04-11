В России предложили запретить шоу «Беременна в 16»

Сенатор Лазуткина предложила запретить шоу «Беременна в 16» в России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в России телевизионное шоу «Беременна в 16» (в 2024 году переименовано в «Мама в 16»). С таким предложением она выступила в ходе открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым, передают «Ведомости».

«У нас официально идет программа "Беременна в 16". Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу. Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки», — сказала сенатор.

По ее словам, подобные передачи нормализуют подростковую беременность, при этом 16-летняя девочка «вряд ли воспитает достойного гражданина». С Лазуткиной согласилась и глава комитета по соцполитике Елена Перминова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что монашество, исключающее деторождение, «никаким образом» не является движением чайлдфри. «Монашество — это путь аскезы, путь испытаний, путь отказа. Это сложный путь», — объяснил он.