В российском городе годовалый мальчик проглотил пакетик снюса

В Уфе годовалый мальчик проглотил пакетик снюса и оказался в реанимации

В Уфе годовалый мальчик проглотил пакетик снюса, найденный на полу, и оказался в реанимации. Об инциденте в российском городе пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, ребенка временно опекает прабабушка. 9 апреля к ним заехали его мать со знакомым. Пока девушка делала пожилой женщине перевязку, ее сын остался с молодым человеком, который выложил из кармана на комод упаковку жевательного табака. В результате один из пакетиков упал на пол, и его подобрал мальчик, положив содержимое в рот.

По информации авторов материала, сейчас за жизнь ребенка борются врачи. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее похожий случай произошел в Калининграде. Там снюсом отравился десятимесячный ребенок, который нашел табак на прикроватной тумбочке. После этого мальчика начало тошнить, и его доставили в больницу.