В российском городе десятимесячный ребенок отравился снюсом

В Калининграде десятимесячный мальчик отравился снюсом, оставленным отцом на прикроватной тумбочке. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.
По данным российского издания, ребенок нашел табак и положил один из пакетиков в рот. Когда мальчика стало тошнить, родители вызвали бригаду медиков.
Малыша доставили в городскую детскую больницу. Его осмотрели и отправили домой.
Спустя некоторое время к семье пришли сотрудники полиции с проверкой. На мать мальчика составили административный протокол за то, что недоглядела за ребенком.
В прошлом пара на учете не состояла.
Ранее сообщалось, что в Москве годовалый ребенок проглотил снюс и попал в больницу с отравлением. Родители мальчика не уточнили, как именно это произошло, семью начали проверять сотрудники правоохранительных органов.
До этого в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в больницу с отравлением жидкостью для вейпа.