В российском городе десятимесячный ребенок отравился снюсом

В Калининграде десятимесячный мальчик отравился оставленным отцом снюсом

В Калининграде десятимесячный мальчик отравился снюсом, оставленным отцом на прикроватной тумбочке. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным российского издания, ребенок нашел табак и положил один из пакетиков в рот. Когда мальчика стало тошнить, родители вызвали бригаду медиков.

Малыша доставили в городскую детскую больницу. Его осмотрели и отправили домой.

Спустя некоторое время к семье пришли сотрудники полиции с проверкой. На мать мальчика составили административный протокол за то, что недоглядела за ребенком.

В прошлом пара на учете не состояла.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалый ребенок проглотил снюс и попал в больницу с отравлением. Родители мальчика не уточнили, как именно это произошло, семью начали проверять сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в больницу с отравлением жидкостью для вейпа.