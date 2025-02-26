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11:16, 26 февраля 2025Россия

В российском городе десятимесячный ребенок отравился снюсом

В Калининграде десятимесячный мальчик отравился оставленным отцом снюсом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Калининграде десятимесячный мальчик отравился снюсом, оставленным отцом на прикроватной тумбочке. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным российского издания, ребенок нашел табак и положил один из пакетиков в рот. Когда мальчика стало тошнить, родители вызвали бригаду медиков.

Малыша доставили в городскую детскую больницу. Его осмотрели и отправили домой.

Спустя некоторое время к семье пришли сотрудники полиции с проверкой. На мать мальчика составили административный протокол за то, что недоглядела за ребенком.

В прошлом пара на учете не состояла.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалый ребенок проглотил снюс и попал в больницу с отравлением. Родители мальчика не уточнили, как именно это произошло, семью начали проверять сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в больницу с отравлением жидкостью для вейпа.

ЖЗЛ
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