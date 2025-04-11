В российском городе застройщик дважды продал одну квартиру и поплатился

В Дербенте застройщик дважды продал одну квартиру и попал под суд

В Дербенте застройщик дважды продал одну квартиру и поплатился за это. Внимание на ситуацию обратили на сайте прокуратуры Дагестана.

В 2017 году гендиректор строительной компании на основании договора долевого участия (ДДУ) в строительстве продал гражданину двухкомнатную квартиру на девятом этаже многоквартирного дома на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии. В 2020-м он вновь продал тот же объект недвижимости другому человеку. В общей сложности руководитель организации заработал за двойную продажу более двух миллионов рублей. Между тем разрешение на строительство выдавалось лишь на семиэтажный многоквартирный дом.

По факту мошенничества прокуратура провела проверку, после которой застройщик попал под суд.

Ранее в Уфе осудили бывшего руководителя фирмы-застройщика и двоих его сообщников за мошенничество в размере 2,3 миллиарда рублей.