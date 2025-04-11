В Тбилиси отменили спектакль с Чулпан Хаматовой в день премьеры

В Грузии отменили спектакль с уехавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой

Спектакль «Исцеление» с участием актрисы Чулпан Хаматовой отменили в Тбилиси в день премьеры по инициативе организаторов. Об этом сообщает «Абзац».

«Отмена была не со стороны театра, это с их стороны, и поэтому абсолютно не знаем причин», — заявили в администрации Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова. Представители учреждения отметили, что не знают, кто именно принял решение об отмене. Сообщается, что зрителям вернут деньги за билеты.

После начала специальной военной операции (СВО) Хаматова отправилась в Латвию, где высказывалась в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого актриса 24 года служила в московском театре «Современник». После отъезда она вошла в труппу Нового Рижского театра, однако в июне 2024-го была уволена из учреждения. Причиной такого решения, по словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, стало недовольство режиссера работой артистки.

Ранее Хаматова заявила, что ей удалось продлить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. По словам артистки, страна стала ее домом.