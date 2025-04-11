ТАСС: ВСУ угрожали людям, которые хотели получить медпомощь в курском Гуево

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали расправой людям в селе Гуево Курской области, которым могла потребоваться медицинская помощь сельского фельдшера во время комендантского часа. Об этом рассказал эвакуированный из населенного пункта Иван Брахнов, его цитирует ТАСС.

«Когда ВСУ [зашли в село], они на второй, на третий день начали подомовые обходы. Они все, видать, знали, потому что шли [туда], где люди находятся. Смотрели паспорта, телефоны сразу отбирали, фотографировали с паспортами всех людей», — сказал мужчина.

Он добавил, что на вопрос о медицинской помощи солдаты ВСУ заявляли, что они не дают никаких гарантий, что жители села уцелеют, если обратятся за ней в комендантский час.

Россия вернула населенный пункт Гуево Курской области под свой контроль во вторник, 8 апреля. В сети опубликовали кадры из освобожденного Гуево. Одна из эвакуированных из Гуево жительниц рассказала, что бойцы ВСУ выносили из домов даже батареи.