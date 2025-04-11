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21:52, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Западный журналист возмутился поступком ВСУ в Курской области

Журналист Боуз: ВСУ бросили трупы своих военных в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили трупы своих сослуживцев в Курской области. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Разлагающиеся трупы целого украинского подразделения брошены недалеко от границы с Курской областью», — сообщил он.
По словам журналиста, несколько сотен тысяч украинских солдат числятся «пропавшими без вести», чтобы их семьи не получили выплаты.

Ранее в сети появились кадры лежащих среди мусора тел украинских солдат в Курской области. Где именно на территории приграничного региона был снят ролик, не уточнялось.

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