Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили трупы своих сослуживцев в Курской области. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
«Разлагающиеся трупы целого украинского подразделения брошены недалеко от границы с Курской областью», — сообщил он.
По словам журналиста, несколько сотен тысяч украинских солдат числятся «пропавшими без вести», чтобы их семьи не получили выплаты.
Ранее в сети появились кадры лежащих среди мусора тел украинских солдат в Курской области. Где именно на территории приграничного региона был снят ролик, не уточнялось.