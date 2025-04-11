Журналист Боуз: ВСУ бросили трупы своих военных в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили трупы своих сослуживцев в Курской области. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Разлагающиеся трупы целого украинского подразделения брошены недалеко от границы с Курской областью», — сообщил он.

По словам журналиста, несколько сотен тысяч украинских солдат числятся «пропавшими без вести», чтобы их семьи не получили выплаты.

Ранее в сети появились кадры лежащих среди мусора тел украинских солдат в Курской области. Где именно на территории приграничного региона был снят ролик, не уточнялось.