Лежащие среди мусора тела солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

В Курской области оставленные ВСУ тела украинских солдат показали на видео

Тела украинских солдат в Курской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно тела военнослужащих, лежащие среди мусора. Об их принадлежности к украинским Вооруженным силам Украины (ВСУ) говорят синяя изолента и униформа.

Где именно на территории приграничного региона был снят ролик, не уточняется.

Ранее было опубликовано фото бойца ВСУ, самоликвидировавшегося в Курской области. На снимке, сделанном сверху вниз, видно украинского солдата, лежащего на земле. В его правой руке — автомат, приставленный дульной частью ствола к височной области головы.