Зеленского обвинили в попытке втянуть США в войну с Россией

Депутат Дубинский обвинил Зеленского в попытке втянуть США в войну с Россией

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается всеми силами заинтересовать США в продолжении и прямом участии в конфликте на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский подчеркнул, что тактика Зеленского понятна. Однако он назвал ее неудачной, поскольку «взять на понт [президента СЩА Дональда] Трампа не вышло даже у Китая».

Депутат добавил, что Зеленский намекнет Трампу, что либо США вступят в конфликт, либо все якобы достанется России и Китаю. «То есть, ставка больше, чем жизнь. Но оцените, как смело он ставит на карту наши судьбы, в желании продолжить войну любой ценой», — обвинил лидера страны Дубинский.

Ранее в США высказались о сроках урегулирования на Украине. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюст подчеркнула, что Вашингтон не хочет затягивания этого процесса на полгода или год.