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09:08, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Звезду OnlyFans раскритиковали за рекламу накротического вещества

Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: thesun.co.uk

Британскую звезду OnlyFans и бывшую модель Кэти Прайс раскритиковали за публикацию рекламного поста в социальных сетях, где она продвигала продукцию на основе каннабидиола (CBD) (химическое производное каннабиса — наркотического вещества — прим. «Ленты ру»), утверждая, что она является средством лечения рака. На это обратило внимание издание The Sun.

В своем сообщении блогерша утверждала, что с помощью рекламируемого ею средства можно без помощи врачей вылечиться от рака. Публикация вызвала волну негодования у пользователей соцсетей. Многие обвинили Прайс в безответственном поведении и в том, что она продвигает опасные товары.

«Это *** омерзительно», «То есть ты рекламируешь это в качестве лекарства от рака. Опасно и отвратительно», «Пожалуйста, не публикуй опасную ложную информацию вроде этой. Люди могут принять свои слова за правду и отказаться от рекомендаций врачей. Такие вещи приносят очень много вреда!» — написали разгневанные пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось, что организация по защите прав животных PETA («Люди за этичное отношение к животным») предложила Прайс денег за обещание больше не заводить животных. Возмущение организации вызывало то, что блогерша заводит новых животных, несмотря на преждевременные смерти предыдущих.

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