Боец ВСУ сообщил об обострении обстановки на одном направлении

Боец ВСУ Алекс заявил об обострении обстановки на торецком направлении

Обстановка на торецком (дзержинском) направлении постепенно обостряется. Об этом в своем Telegram-канале сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«Русские на броне (из-за плохой погоды) прорываются со стороны Торецка в направлении Константиновки», — написал он.

По словам Алекса, число атак может увеличиться. Украинский боец также указал на повышение активности российских дронов на данном направлении.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России охватывают подразделения ВСУ на флангах к западу от Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Авторы оценили продвижение ВС России на торецком направлении и рассказали о расширении зоны контроля в районе соседнего с Дзержинском населенного пункта Щербиновка.