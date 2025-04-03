Продвижение ВС России в районе Торецка оценили

ВС России охватывают ВСУ на флангах на торецком направлении в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России охватывают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на флангах к западу от Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Ситуация развивается в логике локального выдавливания с флангов, с постепенным вытеснением войск противника с укрепленных участков без резких прорывов», — подчеркивается в сообщении.

«ВХ» оценили продвижение ВС России на торецком (дзержинском) направлении в ДНР и рассказали о расширении зоны контроля в районе соседнего с Дзержинском населенного пункта Щербиновка. По мнению авторов, охват Щербиновки позволит создать угрозу сразу нескольким линиям украинской обороны. Как подчеркивается, основной задачей российских военных на данном участке фронта является разрушение структуры обороны ВСУ и принуждение к отступлению без столкновений за жилую застройку в окрестностях города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о контратаках ВСУ в районе Часова Яра и Дзержинска. По его словам, ВСУ не оставляют попыток сдержать продвижение ВС России, перебрасывая резервы на торецкое направление.