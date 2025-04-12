Депутат Чернев: Солдаты ВСУ отказываются от применения части западного оружия

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телеканала «Мы — Украина».

По словам парламентария, партнеры или вносят изменения для противодействия РЭБ, или не поставляют ВСУ такие виды вооружения.

4 апреля профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер заявил, что противники России должны признать ее победу в конфликте на Украине и у них нет другого выбора. Исследователь также усомнился, что страны Запада продолжат оказывать военную помощь Киеву.