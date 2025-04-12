«Динамо» вырвало ничью у аутсайдера РПЛ

«Динамо» сыграло вничью со счетом 1:1 с «Пари Нижним Новгородом» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:1. На 59-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Александр Трошечкин. На 71-й минуте вырвал для москвичей ничью нападающий Ярослав Гладышев.

Таким образом, после 24 матчей «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Пари НН» является аутсайдером и занимает 13-е место, имея в активе 20 очков. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.

В следующем туре «Динамо» примет казанский «Рубин» 20 апреля. «Пари НН» днем ранее на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».