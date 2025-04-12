Европейские страны забили тревогу из-за одного плана Трампа

Exxpress: Страны Европы забили тревогу из-за плана Трампа вывести контингент

В Европе забили тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа вывести американский контингент из стран НАТО. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.

«В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — отмечается в публикации.

Авторы статьи отметили, что у Европы остаются шаткие гарантии безопасности, а слабость становится очевидной. Журналисты считают, что без войск США европейский контингент оказался в безвыходном положении, поскольку не сможет самостоятельно защититься от угроз.

Газета пишет, что у европейских военных не хватает личного состава, средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов, поэтому даже сокращение американского присутствия может иметь заметные последствия.

В январе 2025 года в СМИ появлялась информация о том, что Трамп собирается вывести из Европы пятую часть от всего контингента — 20 тысяч американских военнослужащих.