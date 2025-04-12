ЕС намерен защищать режим на Украине, заявляя о планах по отправке миротворцев

Европейский союз (ЕС) намерен защищать режим на Украине, рассматривая возможность отправки своих миротворцев и игнорируя нарушения прав человека властями страны. Цели объединения назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его выступление транслируется на официальном сайте МИД России.

«Обсуждая размещение чего-либо военного, называя это миротворцами, силами стабилизации на большей части территории Украины, они хотят использовать эти силы не для сохранения мира, а для сохранения и защиты нацистского режима», — посчитал глава МИД.

По словам Лаврова, ЕС также игнорирует нарушения «всех международных норм в сфере прав человека» украинским руководством. Министр добавил, что европейским лидерам следует спросить власти Украины, будут ли они «соблюдать международные обязательства, включая устав ООН и права национальных меньшинств, включая право на свободу вероисповедания».

В ходе выступления Лавров также заявил, что евро-атлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне.