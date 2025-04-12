Лукашенко назвал причины украинского конфликта

К вооруженному конфликту на Украине привели национализм и разрушение экономики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.
«Вспомните, что было накануне войны в Украине — обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Им подкинули национализм и крайнюю форму — фашизм», — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что в основе украинского конфликта также «лежало разрушение экономики». Он отметил, что часто задумывается о происходящем на Украине.
Ранее Лукашенко усомнился в том, что Украину когда-нибудь примут в Европейский союз.