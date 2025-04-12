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21:39, 12 апреля 2025Мир

Мерц назвал опасное последствие торговой политики Трампа

Лидер ХДС Мерц: Политика Трампа повышает риск нового финансового кризиса
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Торговая политика президента США Дональда Трампа повышает риск нового мирового финансового кризиса. Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt.

Политик подчеркнул, что следующий финансовый кризис точно наступит, однако когда и и по каким причинам — неизвестно. По его словам, политика американского лидера повышает риск, что следующий финансовый кризис наступит раньше, чем ожидается.

Мерц уточнил, что пока у него нет точной даты визита в столицу США. Он отметил, что перед поездкой в Вашингтон для встречи с американским главой хочет согласовать единую позицию с партнерами в Европе. По его мнению, Евросоюз должен выступать единым фронтом, показать свою дееспособность и при этом заверить Трампа в заинтересованности в крепких отношениях со Штатами.

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