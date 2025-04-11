Евросоюз назвал новый способ принудить США отозвать тарифы

Глава ЕК фон дер Ляйен пригрозила новыми налогами для бигтехов США из-за Трампа

Если Евросоюз и США не смогут договориться по поводу импортных пошлин, то Брюссель может ввести дополнительные налоги для американских технологических компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Financial Times.

Речь идет о налогах на доходы от цифровой рекламы, от чего, в частности, пострадают такие бигтехи, как Google и Meta (в России признана экстремистской и запрещена).

По словам председателя ЕК, Брюссель предпочел бы договориться в США и заключить полностью сбалансированное соглашение, но на всякий случай продолжает работать над широким спектром ответных мер.

Вместе с тем она подчеркнула, что торговая война со всем миром, которую начал Вашингтон, ведет к полному перелому в мировой торговле и становится «поворотным моментом в отношениях с США».

«Мы больше никогда не вернемся к статус-кво», — констатировала фон дер Ляйен, добавив, что Еврокомиссия пыталась вести переговоры до 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин, но ей было отказано. Вскоре после этого Европа согласовала ответные меры.

В день, когда тарифы должны были вступить в силу, Трамп заявил, что десятки стран запросили переговоры с США, так что на 90 дней в отношении всех фигурантов списка, за исключением Китая, устанавливается базовый тариф в размере 10 процентов.

В том числе послабление коснулось Евросоюза, после чего ЕК аналогично придержала ответные меры. Вместе с тем для Китая, который немедленно зеркально ответил на тарифы Трампа, пошлины выросли до 125 процентов, а с учетом введенных ранее мер достигли 145 процентов.

Пекин тоже установил тарифы на американский импорт на уровне 125 процентов и отметил, что не собирается поднимать их дальше, потому что и нынешний уровень делает торговлю невозможной.

На фоне общей угрозы в лице Трампа Евросоюз и Китай начали обсуждать способы противодействия политике США. В пятницу, 11 апреля лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине подчеркнул, что Китай и ЕС должны совместно защищать международную торговую среду и развивать сотрудничество.