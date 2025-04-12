Мерц не стал отвечать на вопрос об отправке военных на Украину

Мерц не ответил на вопрос о готовности отправить военных на Украину

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt не стал отвечать на вопрос о готовности отправить немецких военных на Украину после завершения конфликта.

«Это часть этой стратегической сдержанности, что я не объявляю об этом публично и не отвергаю это категорически. Прежде всего, эта война должна быть закончена. Для этого нужен план», — сказал Мерц.

Также он не стал раскрывать будущую политику нового немецкого правительства по украинскому кризису, отметив, что в этом деле важна «определенная сдержанность в публичных заявлениях и осторожность».

Ранее сообщалось, что лидер ХДС Фридрих Мерц может быть избран на пост канцлера Германии 6 мая. Уточняется, что 5 мая состоится подписание коалиционного договора между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), а на следующий день в бундестаге произойдет избрание канцлера.