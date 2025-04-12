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06:47, 12 апреля 2025Силовые структуры

На телах погибших в «Крокусе» помимо огнестрельных обнаружили колото-резанные раны

ТАСС: На телах погибших в «Крокусе» обнаружили колото-резанные раны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

На телах людей, погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» помимо огнестрельных ранений, обнаружили колото-резанные раны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал "Крокус" террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи», — уточнил собеседник агентства.

Источник добавил, что жертвы теракта могли получить осколочные ранения или их травмы стали последствием удара об острый предмет. Также правоохранители обнаружили на месте теракта большое количество гильз от огнестрельного оружия.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

В марте 2025 года Следственный комитет России назвал организаторов теракта в «Крокусе». Как заключило следствие, атаку организовали спецслужбы недружественного государства.

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