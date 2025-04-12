Названо число окруженных в Сумской области украинских солдат

SHOT: В локнянском котле в Сумской области оказались свыше 300 солдат ВСУ

В локнянском котле в Сумской области оказались более 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные данные.

Отмечается, что в окружении попали военные из 150-й ОПБ, а также 15-й и 17-й бригад территориальной обороны республики. В настоящее время вблизи населенного пункта Локня продолжаются ожесточенные бои между украинскими и российские военными. «В котле находятся более 300 солдат ВСУ», — утверждается в материале.

Шансы украинских солдат вырваться из окружения сейчас оцениваются как крайне малые. Это обусловлено весомой численностью российских подразделений на этом участке фронта. Кроме того, в боях активно задействуют авиацию и беспилотники. «Они разносят живую силу и технику ВСУ и уничтожают логистику украинской группировки», — заключается в сообщении.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на украинские военные круги сообщило о переброске в Сумскую область резервов ВСУ. Это необходимо, чтобы отбить потенциальное российское наступление в этом регионе. В то же время основным приоритетом для украинских солдат называлось село Локня.

