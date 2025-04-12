Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 12 апреля 2025Бывший СССР

Названо число окруженных в Сумской области украинских солдат

SHOT: В локнянском котле в Сумской области оказались свыше 300 солдат ВСУ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В локнянском котле в Сумской области оказались более 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные данные.

Отмечается, что в окружении попали военные из 150-й ОПБ, а также 15-й и 17-й бригад территориальной обороны республики. В настоящее время вблизи населенного пункта Локня продолжаются ожесточенные бои между украинскими и российские военными. «В котле находятся более 300 солдат ВСУ», — утверждается в материале.

Шансы украинских солдат вырваться из окружения сейчас оцениваются как крайне малые. Это обусловлено весомой численностью российских подразделений на этом участке фронта. Кроме того, в боях активно задействуют авиацию и беспилотники. «Они разносят живую силу и технику ВСУ и уничтожают логистику украинской группировки», — заключается в сообщении.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на украинские военные круги сообщило о переброске в Сумскую область резервов ВСУ. Это необходимо, чтобы отбить потенциальное российское наступление в этом регионе. В то же время основным приоритетом для украинских солдат называлось село Локня.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа суть переговоров США и России

    Иранские режиссеры получили тюремный срок за показ героини без хиджаба

    Во Франции оценили соотношение сил Путина и Трампа в переговорах

    Ретейлеры России начали снижать цены на фоне укрепления курса рубля

    Канье Уэст прописал четкие критерии своих похорон

    Украинские синхронистки отказались пожать руки россиянкам на Кубке мира

    В России предупредили Украину о последствиях продолжающихся атак ВСУ на объекты энергетики

    Журналисту в прямом эфире села на голову птица

    Актеру Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инсульта

    В России отреагировали на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше