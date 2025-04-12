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12:32, 12 апреля 2025Бывший СССР

Опубликована спутниковая схема удара по заводу в Киеве

В сети появилась спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Artemka / Wikipedia

В сети появилась спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве. Ее публикует Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах NASA показан комплекс зданий предприятия, на котором, как предполагается, выделены пораженные объекты.

В Госслужбе Украины подтвердили прилет по промышленному предприятию в Святошинском районе Киева. На складах в результате этого возникли пожары, площадь которых достигала полутора тысяч квадратных метров.

Россия ударила по заводу в Киеве в ночь на субботу, 12 апреля. Повреждения также получило здание бывшего НИИ электромеханических приборов, писал военкор Евгений Лисицын.

Пораженный в Киеве завод входит в структуру Укроборонпрома. В 2023 году сообщалось, что на этом предприятии запустили активное производство беспилотников. В столице Украины, констатировал военкор, горит одно из ключевых предприятий по производству дронов для ВСУ.

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