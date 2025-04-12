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11:30, 12 апреля 2025Россия

Стало известно об ударе по заводу «Антонов» в Киеве

Военкор Лисицын: В Киеве ударами «Гераней» поражен завод «Антонов»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России ударила «Геранями» по заводу «Антонов» в Киеве. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале.

«Стало известно, что в результате удара «гераней» по Киеву повреждены объекты на территории завода "Антонов" (он же "Авиант"), а также здание бывшего НИИ электро-механических приборов. Эти выводы основаны на спутниковых снимках NASA — именно в этих точках зафиксированы очаги пожаров», — написал он.

Лисицын напомнил, что завод в Киеве входит в структуру Укроборонпрома. В 2023 году сообщалось, что на этом предприятии запустили активное производство беспилотников. В столице Украины, констатировал военкор, горит одно из ключевых предприятий по производству дронов для ВСУ.

Ночью в Киеве сообщали о взрывах и воздушной тревоге. Мэр города Виталий Кличко уточнял, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.

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