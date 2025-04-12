«Это будет а-ха-халипсис». Петросяна заподозрили в желании вызвать демона и устроить конец света. Что происходит?

Слух о планах Петросяна вызвать демона распространил сатирический Telegram-канал

Артист эстрады и юморист Евгений Петросян — на самом деле чернокнижник, мечтающий собрать «Пятикнижие тьмы», вызвать демона и уничтожить мир. Именно акой абсурдный слух появился в Рунете в декабре и получил новую жизнь весной. Распространявшие его пользователи сети утверждали: юмористу осталось найти всего одну книгу из зловещего сборника, после чего он попытается призвать в наш мир опасного демона. К тренду присоединилась даже певица Наталья Штурм, заверившая, что слухи о любви Петросяна к черной магии — далеко не шутка. Сколько в этом на самом деле правды и кто стоит за странными слухами — в материале «Ленты.ру».

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«Это реально не прикол»

«А почему весь мир об этом молчит?» — с этих слов начал свое видео об увлечении Петросяна черной магией TikTok-блогер под ником Федюша. По словам тиктокера, он обнаружил в сети сразу несколько разных новостей о том, что именитый артист собирает коллекцию оккультных книг, чтобы вызвать демона по имени Нергал. Цель же артиста эстрады, как заверил блогер, — устроить конец света.

В 2024 году Евгений Петросян приехал в Саранск, чтобы встретиться с продавцом четвертой книги из этого «Пятикнижия тьмы», то есть ему осталось собрать одну книгу. Это книги шумерского чернокнижника, то есть по факту это буквально черная магия Федюша TikTok-блогер

Ролик блогера о создателе «Кривого зеркала» собрал больше 500 тысяч просмотров, и спустя месяц его выложила в своем Telegram-канале певица Наталья Штурм. «Это реально не прикол. Моя дочь давно обратила на это внимание», — прокомментировала она видео. Исполнительница также назвала увлечение оккультными книгами «стремным и странным».

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Ничем не подкрепленные утверждения о тайной страсти народного артиста РСФСР к потустороннему миру ходили в сети еще с декабря. Как правило, их содержание было идентичным: заявлялось, что Петросян буквально одержим предстоящим призывом демона Нергала и «охотится за легендарным трудом шумерского чернокнижника». Причем о грядущей опасности мир якобы предупредила взволнованная экс-супруга артиста Елена Степаненко. «Люди, он не остановится! Он призовет его!» — цитировали ее сторонники конспирологической теории о Петросяне-колдуне.

Сам Евгений Петросян отказался от комментариев, заявив лишь, что «предначертанному суждено сбыться» фрагмент из вирусного слуха о Петросяне

«Бедные демоны»

«Ваганыч — чернокнижник, оказывается!», «Последний, кого я ожидал в роли Антихриста», «Это будет а-ха-халипсис», «А когда Нергала выпустит, он с "Аншлагом" поплывет на пароходе!», «А я думал, он только старые сборники анекдотов скупает», — такими шутками в сети встретили предположения об увлечении Петросяна черной магией.

Как поиронизировали некоторые пользователи соцсетей, они всегда предполагали, что передача «Аншлаг», в которой долгое время выступал артист, — это тайный сатанинский орден. Другие же в шутку заявили, что, по их мнению, Петросяну на каждом концерте удавалось призывать демонов.

Вот она, борьба добра со злом. Теперь все надежды на Регину Дубовицкую, которая должна собрать трехкнижие светлокнижника из Вавилона Гал-чона-кжрать и в последней битве, пожертвовав всеми участниками «Аншлага», запечатать Нергала и Петросяна в «Тещином языке» dublin6234 пользователь X

Кадр: «Петросян Live» / YouTube

«Он решил и потусторонний мир качнуть своими шутками... Бедные демоны», «Да не бойтесь. Он один раз пошутит, демоны просто развернутся и уйдут», — острили другие комментаторы. А некоторые с иронией предположили, что Петросян, напротив, собирает книги о темной магии, чтобы защитить мир от зла. Юмористу также предрекли участие в телешоу «Битва экстрасенсов».

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Вместе с тем многие пользователи сети признались, что не понимают, являются ли посты об оккультной стороне Петросяна шуткой. Некоторые восприняли слух всерьез и даже обвинили юмориста в желании пропиариться и в нестабильном психическом состоянии. «На какие только уловки не идут люди, чтобы вернуть ушедшую популярность», «Воистину свист фляги сугубо индивидуален у каждого отдельного человека», — ругали они артиста. Гнев других был направлен в сторону Степаненко — они сочли, что артистка своим рассказом решила очернить бывшего мужа.

Откуда пошел слух о желании Петросяна вызвать демона?

Евгений Петросян ранее действительно владел книгами по оккультизму — об этом стало известно еще в 2018 году в ходе бракоразводного процесса со Степаненко. Когда они делили имущество, артистка потребовала передать ей пять раритетных произведений такого характера.

Среди требуемых Степаненко книг были «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение» Альберта Моля 1898 года выпуска и «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна, выпущенная в 1910 году. Отмечалось, что на аукционах примерная стоимость этих книг может доходить до нескольких миллионов рублей.

Евгений Петросян во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Позднее адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил, что артист намерен оставить эти произведения бывшей супруге.

Однако в списке книг, которые, согласно сообщениям СМИ, Степаненко потребовала от Петросяна, не фигурировало «Пятикнижие тьмы»

О том, что артист разыскивает древние мистические труды с целью вызвать демона, первым в начале декабря прошлого года заявил Telegram-канал «А вот мой Яндекс-кошелек», публикующий выдуманные новости. В шуточном сообщении канала утверждалось, что Степаненко рассказала о зловещем хобби Петросяна в эфире передачи «Тайное и непознанное». Фейковый слух получил некоторое распространение в Telegram и на форумах, однако широко разошелся только весной. Ни сам Петросян, ни Степаненко его не комментировали.

После того как шутка о Петросяне-чернокнижнике добралась до Натальи Штурм, администратор канала прокомментировал внезапную популярность выдуманного им слуха. «Нифига я кашу заварил», — кратко высказался он.