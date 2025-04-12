Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 12 апреля 2025Россия

Путин заявил о необходимости космической отрасли стать локомотивом роста экономики

Путин: Космическая отрасль должна стать локомотивом роста экономики в России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Космическая отрасль в России должна стать локомотивом роста экономики. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина работникам и ветеранам отрасли с Днем космонавтики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», — написал в поздравлении глава государства.  

В тексте указано телеграммы, что космическая отрасль должна постоянно двигаться вперед вместе с бизнесом и наукой, чтобы обеспечивать достижение национальных целей развития и занимать лидерские позиции. Ракетно-космическая отрасль, по словам Путина, должна также обеспечить технологический суверенитет страны и повысить качество жизни людей во всех регионах России.

Ранее российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики. К россиянам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков. Первый отметил, что в России космос «всегда был больше чем профессия».

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России объяснили причины продолжающихся атак Киева на объекты энергетики

    В Раде заявили о скором продлении военного положения на Украине

    Российские военные заминировали дорогу в тылу ВСУ и уничтожили американский БТР

    Названа основная суть переговоров США и России

    В Минобрнауки высказались о ЕГЭ и переходе на новую систему образования

    Боец UFC заявил о желании выступать под российским флагом

    Путин заявил о необходимости космической отрасли стать локомотивом роста экономики

    Путин назвал важнейшую задачу для России

    Россия передала США сведения о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики

    В России рыбаки на катере едва не оказались под большим контейнеровозом и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше