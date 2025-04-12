Путин заявил о необходимости космической отрасли стать локомотивом роста экономики

Путин: Космическая отрасль должна стать локомотивом роста экономики в России

Космическая отрасль в России должна стать локомотивом роста экономики. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина работникам и ветеранам отрасли с Днем космонавтики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», — написал в поздравлении глава государства.

В тексте указано телеграммы, что космическая отрасль должна постоянно двигаться вперед вместе с бизнесом и наукой, чтобы обеспечивать достижение национальных целей развития и занимать лидерские позиции. Ракетно-космическая отрасль, по словам Путина, должна также обеспечить технологический суверенитет страны и повысить качество жизни людей во всех регионах России.

Ранее российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики. К россиянам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков. Первый отметил, что в России космос «всегда был больше чем профессия».