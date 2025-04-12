Россиян предупредили о похищающих личные данные приложениях

В МВД России предупредили о похищающих личные данные мошеннических приложениях

Злоумышленники могут рекомендовать установить приложения, которые распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО), способное похищать личные данные. Об этом россиян предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, сообщает ТАСС.

Мошенники могут использовать для установки таких программ предложение выполнять простые задачи за хорошую оплату, например, ставить лайки в социальных сетях. Когда жертва соглашается и скачивает приложение, на ее смартфон распространяется вредоносное ПО.

Другим вариантом может быть предложение заполнить данные самостоятельно. Так, в мошенническом приложении, помогающем следить за здоровьем, могут предложить отслеживать физическую активность.

В связи с этим видом угроз в ведомстве советуют скачивать на гаджет приложения только из проверенных источников.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов, чтобы получить доступ к их учетной записи на «Госуслугах».