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03:17, 12 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о похищающих личные данные приложениях

В МВД России предупредили о похищающих личные данные мошеннических приложениях
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Злоумышленники могут рекомендовать установить приложения, которые распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО), способное похищать личные данные. Об этом россиян предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, сообщает ТАСС.

Мошенники могут использовать для установки таких программ предложение выполнять простые задачи за хорошую оплату, например, ставить лайки в социальных сетях. Когда жертва соглашается и скачивает приложение, на ее смартфон распространяется вредоносное ПО.

Другим вариантом может быть предложение заполнить данные самостоятельно. Так, в мошенническом приложении, помогающем следить за здоровьем, могут предложить отслеживать физическую активность.

В связи с этим видом угроз в ведомстве советуют скачивать на гаджет приложения только из проверенных источников.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов, чтобы получить доступ к их учетной записи на «Госуслугах».

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