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15:26, 12 апреля 2025Россия

Российская авиация ударила по военному авиапредприятию и гидропорту на Украине

Минобороны сообщило об ударе по авиапредприятию и гидропорту на Украине
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская авиация ударила по военному авиапредприятию, аэродрому и гидропорту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

«Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что под удар также попали цехи ремонта и пункты временной дислокации украинских формирований.

Ранее в Минобороны сообщили о пяти атаках ВСУ по энергообъектам России за сутки. Под удары попали объекты в Запорожской, Курской областях и в Краснодарском крае

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