Рубио сделал репост комментария о работе Уиткоффа после его встречи с Путиным

Госсекретарь США Рубио сделал репост записи с оценкой работы Уиткоффа

Американская политическая активистка Лора Лумер положительно оценила работу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа после его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ее комментарий репостнул на свою страницу в социальной сети Х американский госсекретарь Марко Рубио.

«Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из его критиков-бюрократов», — высказалась Лумер, прикрепив фрагмент из видео встречи Уиткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге.

Рубио сделал репост комментария активистки, написав «100 процентов».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил переговоры Уиткоффа и Путина. «Провели продуктивные переговоры со Стивом Уиткоффом», — написал он.