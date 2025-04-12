Сестра убитого на Украине наемника из Колумбии пожаловалась на безразличие Киева

Сестра уничтоженного на Украине наемника из Колумбии Хонатана Мартинеса Вильяды Каролина пожаловалась на безразличие украинских властей к судьбе сражающихся на стороне Киева иностранцев. Она рассказала об этом РИА Новости.

«Нам сообщил об этом друг моего брата, воевавший вместе с ним. После мы говорили с командиром, который лишь подтвердил, что мой брат мертв», — заявила собеседница агентства.

После ликвидации наемников их тела остались на поле боя, и каких-либо попыток найти их и передать семьям украинская сторона не предпринимала, добавила она. Кроме того, ей сообщили, что забрать тела получится лишь тогда, когда конфликт завершится.

Каролина предостерегла соотечественников от участия в сражениях на стороне Украины, так как иностранные наемники будут предоставлены сами себе.

Ранее появилась информация о гонорарах воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников. Минимальной суммой оклада были 30 тысяч долларов.