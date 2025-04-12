В Эквадоре высказались о недопуске россиян в страну

МИД Эквадора: Въезд граждан России проходит в нормальном режиме

Въезд граждан России на территорию Эквадора проходит в нормальном режиме. Об этом сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны, передает РИА Новости.

«Процесс допуска или отказа в допуске реализуется в соответствии с действующим миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности», — отметили во внешнеполитическом ведомстве, комментируя информацию о недопуске россиян в страну.

В министерстве подчеркнули, что подтверждают свои обязательства по двусторонним соглашениям и укреплению отношений с Россией.

Ранее стало известно, что российского путешественника Сашу Холодного (настоящее имя — Александр Морозов) не пустили в Эквадор. Ему дали подписать бумагу, в которой говорится, что он представляет угрозу для национальной безопасности государства. Помимо него, в аэропортах страны застряли десятки россиян.